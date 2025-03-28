Новый механизм акций на Wildberries позволит продавцам бессрочно отказываться от участия

Wildberries и Russ изменит механизм участия продавцов в акционных предложениях. Согласно информации ТАСС, ссылающейся на пресс-службу компании, с 9 апреля селлеры смогут бессрочно отказаться от участия в автоматических акциях.

При установке блокировки продавцам будет доступно три срока на выбор: 7 дней, 30 дней и бессрочно. В случае бессрочной блокировки скидки не будут применяться автоматически до тех пор, пока продавец сам не снимет ограничение.

Как отметили в объединенной компании, такие изменения позволяют ограничить участие в аукционных предложениях всех либо конкретных категорий товаров, если, по мнению продавцов, акции не вписываются в их стратегию продаж.

В то же время это не исключает возможности в них участвовать. Если селлер передумает или решит, что условия акции для него выгодны, он всегда может к ней подключиться. Вносящиеся изменения обусловлены предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Ведомство в начале февраля обратилось к Ozon и Wildberries в связи с тем, что маркетплейсы включали товары в распродажи автоматически, что ограничивало для продавцов контроль над ценами.

Согласно информации ТАСС, в ведомстве подтвердили, что Wildberries уведомил селлеров об изменениях, а также разместил информацию о доработке личного кабинета предпринимателей. Первоначально ФАС сообщало, что компаниям предписывается внедрить прозрачные механизмы участия в акциях до 28 февраля 2025 года, однако Wildberries запросил продление срока на техническую реализацию требований, и ФАС сочла это обоснованным. Ведомство ожидает подтверждение завершения работ и проконтролирует исполнение предписания.

Ozon также объявил о схожих изменениях: с 3 апреля продавцы получат возможность запрещать автоматическое включение товаров в распродажи, пока сами не отменят этот запрет.

Ранее Wildberries & Russ сообщали о тестовом запуске нового сервиса Wibes, в котором покупатели смогут находить и покупать товары, просматривая ролики продолжительностью до 90 секунд.