«Новые горизонты»: АвтоВАЗ придумал новый слоган и изменил философию бренда LADA

Российский концерн АвтоВАЗ переформатировал философию бренда, а также выработал единый рекламный слоган. Кроме того, официальный сайт Lada.ru изменил дизайн, который теперь соответствует новой философии бренда, сообщили в компании.

«Хороший слоган тот, который мы не видели нигде в автомобильной индустрии. Он должен быть оригинальным, запоминающимся, привлекательным, и чтобы люди его запомнили. И в итоге подпись «Новые горизонты» подошла наибольшим образом. Она была самой понятной для всех», — рассказал директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми.

Сайт АвтоВАЗа тоже изменился — теперь модели и актуальные цены размещены в виде большой и удобной «карусели».

Новая философия бренда разъясняется всем дилерам LADA, она должна стать одной из основ всей деятельности компании АвтоВАЗ. Кроме того, новая философия уже применяется в рекламных роликах Lada Granta FL. В результате 55% зрителей досматривают эти рекламные ролики до конца, рассказали в компании.