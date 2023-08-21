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18+
21.08.2023 в 18:10

Новые автомобили в России подорожали на 12% до 1,9 млн рублей

С пробегом — на 18% до 1,3 млн руб.

Средняя стоимость новых автомобилей в РФ в первом полугодии текущего года выросла на 12% до 1,9 млн руб., а на автомобили с пробегом — на 18% до 1,3 млн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

В первые шесть месяцеы текущего года наиболее активно покупали автомобили москвичи, петербуржцы, жители Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 млн руб., а автомобиля с пробегом — 1,7 млн руб. Москвичи покупали новые машины в среднем за 2,6 млн руб., а машины с пробегом — за 1,4 млн руб. В Санкт-Петербурге — за 1,8 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно.

В апреле поставки автомобилей из Японии в Россию увеличились на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За март а страну экспортировали более 20 тыс. автомобилей. Также в РФ было отправлено 827 грузовиков и автобусов.

автомобили Экономика автопром
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