Агентство Arena представило рекламный ролик в рамках ребрендинга Dulux

В декабре 2024 года бренд красок Dulux объявил о ребрендинге и смене названия на Luxium в рамках локализации своего бизнеса в России. Ребрендинг был направлен на смену названия и логотипа бренда, поэтому в поддержку изменений агентство Arena (группа АДВ ) подготовило креативную рамку и разработало новый рекламный ролик. о результатах сотрудничества команда проекта рассказала Sostav.

Команда Arena (группа АДВ) составила стратегию, суть которой — продемонстрировать, что краска Luxium — не новый продукт, это та же самая краска, но в новом амплуа. Отсутствие перемен, сохранение качества продукции, неизменность технологий и стандартов производства стало ключевой идеей, которую было необходимо донести до потребителя.

В процессе создания ролика команда решила подойти с комфортной для потребителя стороны, чтобы переход к новому названию был понятным и естественным. В центре сюжета — обычный маляр, кисти и упаковка яркой краски Dulux. Казалось бы, ничего необычного. Маляр раскрашивает стену разными оттенками, постепенно заполняя пустое пространство. Однако внезапно становится ясно, что он рисует новый логотип бренда — Luxium. В финале звучит ключевое сообщение: «Luxium не просто такая же, как Dulux, это она и есть», и ролик готов. Таким образом, команда агентства смогла продемонстрировать, что привычное качество и яркие эмоции, связанные с брендом, сохраняются и с новым названием и логотипом, не вызывая потери доверия.

Мария Кожевникова, директор по развитию бизнеса Arena (группа АДВ): Основная цель клиента — плавно и естественно провести ребрендинг, не теряя лояльность и доверие потребителей. Мы не хотели полностью копировать старый бренд, поскольку потребители увидят отличия и разочаруются. Логичным решением было сохранить ценности, которые он транслировал ранее, поэтому в рамках креативной концепции мы решили продемонстрировать ключевые преимущества, неизменное качество и другие ценные активы бренда.

Иван Бовкун, директор по маркетингу «Акзо Нобель Декор»: Ключевые изменения коснулись исключительно названия и логотипа бренда. Ассортимент, формулы, ценовое позиционирование и дистрибуцию продукции решили оставить неизменными. Для нас было важно, чтобы команда агентства разработала креативный подход, через призму которого потребитель смог бы плавно воспринять переход и нововведения, не потеряв при этом суть и идею бренда. По итогу креативная концепция и видеоролик команды Arena (группа АДВ) превзошли наши ожидания, мы остались довольны результатом.

Состав творческой группы

ЗАО «Акзо Нобель Декор» (клиент)



Директор по маркетингу: Бовкун Иван

Руководитель коммерческого маркетинга: Пучков Дмитрий

Arena (агентство)

Старший копирайтер: Некрасов Сергей

Старший арт-директор: Кревс Татьяна

Директор по работе с клиентами: Кожевникова Мария

Аккаунт Менеджер: Соловьева Людмила