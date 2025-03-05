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05.03.2025 в 06:50

Новая книга из цикла «Ведьмак» выйдет в России официально

Роман будет издавать АСТ

Издательство АСТ получило права на публикацию новой книги из цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Продажи романа начнутся в апреле, пишет РБК со ссылкой на заявление издательства.

Издательство подписало контракт на выход новой книги Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Книга выйдет в России под названием «Перекресток воронов».

АСТ, как отметили в пресс-службе компании, сохранило статус эксклюзивного издателя книг Сапковского в стране, которым обладает с 1996 года. По итогам первого полугодия 2023 года Сапковский входил в топ-20 самых издаваемых в России авторов по версии Российской книжной палаты.

Ранее связанные с франшизой «Ведьмак» компании ушли из России. В 2022 году прекратила свою деятельность в стране польская игровая фирма CD Projekt, разработавшая одноименный цикл игр. Не работает в России и Netflix, снявший экранизацию цикла.

Ведьмак
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