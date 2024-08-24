«НМГ Студия» заключила эксклюзивный контракт с режиссерами сериалов «Черная весна» и «Фишер»

«НМГ студия», входящая в «Национальную медиа группу», заключила договор в формате first look deal с режиссерами и сценаристами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой. В рамках нового партнерства компания получит право первой рассматривать проекты, которые они будут разрабатывать, говорится в пресс-релизе «НМГ студии». Срок действия контракта и другие параметры сделки не раскрывается.

Среди проектов Тарамаева и Львовой — хиты фестивалей «Зимний путь» и «Меаморфозис», а также такие рейтинговые сериалы, как «Черная весна» и «Фишер». На данный момент к выходу готовится новый проект творческого дуэта — криминальная драма «Дети перемен».

«Мы начали сотрудничать с «НМГ Студией» на сериале «Фишер», и нас очень вдохновила их смелость и творческая свобода. Мы вновь убедились в этом на сериале «Дети Перемен», и в перспективе есть ещё несколько дерзких проектов, которые мы реализуем вместе», — отметили режиссеры.

Супруги Тарамаев и Львова — по образованию актеры, оба окончили курс Петра Фоменко в ГИТИСе, играли в различных театрах. Дебютировали как режиссеры и сценаристы в 2012 году драмой «Зимний путь».