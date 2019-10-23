Nissan может отказаться от бренда Datsun ради крупных рынков

Автоконцерн Nissan может отказаться от бренда Datsun, чтобы заняться развитием продаж в США и Китае, сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters. Еще один нерентабельный продукт, от которого компания намерена избавиться — это полноразмерный пикап Titan.

Компания планирует отказаться от массовой экспансии бизнеса, которая была нацелена на развивающиеся рынки вроде Индии, Индонезии, Непала, Малайзии, Казахстана, Белоруссии и России. Теперь она будет воплощать в жизнь «план по восстановлению».

Летом, на фоне общего сокращения объема продаж автомобилей в России, Datsun показал рост в 68%. При этом в июне текущего года объем продаж на российском авторынке сократился на 3%, а за первое полугодие в общем — на 2%. Всего с января по июнь было продано 828 750 машин.