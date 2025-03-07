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07.03.2025 в 11:57

Никита Ничкалюк назначен директором по маркетингу «ВКонтакте»

Эксперт займется разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, развитием продуктового и партнерского маркетинга

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Никита Ничкалюк

Никита Ничкалюк занял пост директора по маркетингу «ВКонтакте». В его обязанности будет входить разработка и реализация маркетинговой стратегии, а также развитие продуктового и партнерского маркетинга социальной сети. Об этом Sostav сообщили в компании.

Кроме того, Никита будет работать над укреплением связи с аудиторией и улучшением функциональности платформы, ориентированной в том числе на молодежную аудиторию.

Никита Ничкалюк более 15 лет занимается развитием маркетинговых коммуникаций в крупных российских компаниях. До назначения на позицию директора по маркетингу «ВКонтакте» он с 2022 года занимал должность директора департамента социально-значимых событий VK, где под его руководством было реализовано более 300 проектов в онлайн- и офлайн-формате.

Никита Ничкалюк, директор по маркетингу «ВКонтакте»:

Впереди нас ждет большая работа: мы стремимся сделать платформу удобнее и привлекательнее, особенно для молодежи. Вместе с командой усилим продуктовый маркетинг, укрепим связь с аудиторией и откроем новые возможности для роста, чтобы соцсеть оставалась важной частью жизни пользователей.

В разные годы Никита возглавлял маркетинговые направления в таких организациях, как АНО «Россия — страна возможностей», «Почта России» и Сбербанк.

Ранее пост директора по маркетингу «ВКонтакте» занимал Александр Никифоров, который ушел из компании в феврале.

ВКонтакте Никита Ничкалюк
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