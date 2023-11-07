Nike обвинила New Balance и Skechers в нарушении патента на создание облегчённых кроссовок

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike подал в суд на спортивный бренд New Balance и компанию по выпуску обуви Skechers. Nike обвиняет конкурентов в нарушении технологического патента, использующегося при производстве верхних частей кроссовок, сообщает Reuters.



В исках к компаниям говорится, что при производстве спортивных кроссовок они использовали запатентованную Nike технологию Flyknit, которая позволяет создавать «лёгкий верх» для беговой обуви, используя при этом меньше материалов и сокращая промышленные отходы.

Как пишет информагентство, представители Nike добиваются денежной компенсации ущерба, а также принятия мер, которые запретят New Balance и Skechers нарушать патентное законодательство.

В Nike указали, что запатентованная ей технология использовалась при производстве кроссовок Skechers Arch Fit, Glide Step и Ultra Flex 3, а также New Balance Fresh Foam и FuelCell. В компании пояснили, что это не первый её иск к Skechers за нарушение патентных прав.

В ответном заявлении New Balance отметила, что «уважает права интеллектуальной собственности конкурентов», но Nike «не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви с использованием подобных технологий, которые десятилетиями применялись в отрасли».

Ранее Nike подала в суд на Adidas, Puma и Lululemon из-за нарушения патентных прав. Компания в том числе обвиняла бренды в незаконном использовании технологии Flyknit.