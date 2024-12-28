В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится, что за последние 10 лет в России выросло число регистраций ИП и, напротив, сократилось количество регистраций юридических лиц. Несмотря на то, что обе категории обладают схожими правами в области предпринимательства, ИП не сталкиваются с ограничениями по распоряжению деньгами при их обналичивании.

Поэтому реквизиты индивидуальных предпринимателей часто используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием денежных средств и прочих неправомерных действий.

Авторы инициативы предлагают установить штрафы до 300 тыс. руб. или принудительные работы сроком до трех лет за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. За неправомерное использование документов при регистрации ИП также предполагаются штрафы до 300 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы сроком до двух лет.

С конца августа 2021 года действуют упрощенные правила регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С этого времени закон не требует нотариально удостоверять доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию.