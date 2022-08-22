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18+
22.08.2022 в 06:10

Netflix не будет показывать рекламу в детских передачах

Ограничения по размещениям коснуться и оригинального контента

Netflix пообещал, что не будет демонстрировать рекламу в детских программах. В настоящий момент компания прорабатывает детали новой рекламной политики на платформе, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее Netflix объявил, что в сотрудничестве с Microsoft создаст бюджетную версию своего стримингового сервиса. Это будет новый, более дешёвый план подписки с просмотром рекламы, который предложат в качестве альтернативы. Таким образом Netflix планирует сделать сервис более привлекательным для экономных пользователей.

Версию с рекламой представят уже в начале следующего года. Стало известно, что объявлениями не будут прерываться детские передачи и оригинальные фильмы в первые недели после выхода. Это должно успокоить кинематографистов. Так, студии, передавшие сервису права на детский контент, не разрешают показывать рекламу в своих программах.

Не разрешают интегрировать объявления в свой контент и многие другие компании. В связи с этим Netflix ведёт переговоры с правообладателями, среди которых Sony, Paramount, Warner Bros. и Discovery Inc, предлагая им новые условия.

Аналитики полагают, что продажа рекламы будет приносить Netflix $3−4 млрд в год, что сделает компанию одним из ведущих игроков в сфере онлайн-рекламы. Эксперты добавляют, что ограничения по размещению рекламы, предложенные сервисом, не повлияют на эту сумму.

Netflix
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