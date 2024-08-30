Netclip и «Алмаг+» беспощадно погрузили героев своих роликов во тьму

Netclip выпустил серию ТВ-роликов для «Алмаг+», в которых погрузил всех героев во тьму. Креаторы предложили использовать такую визуальную метафору, чтобы визуально показать острую и невыносимую боль. В случае с подростком — боль от травмы, с пожилыми людьми — от хронической боли суставов, а во всех остальных ситуациях — от острой боли, рассказали Sostav представители агентства.
Преемственный креатив воплотился в сценариях под каждого члена семьи и отражал разные ситуации, в которых аппарат магнитной терапии «Алмаг+» облегчает боль. Как отмечает команда Netclip, это устройство попадает в категорию дорогостоящих товаров. Поэтому требовалось убедить потребителя в том, что покупка такой технологии стоит своих денег и, более того, становится инвестицией в комфорт и качество жизни.
Катерина Недзвецкая, креативный продюсер Netclip:
Совместно с представителями компании «Еламед» — производителя «Алмаг+» — мы решили «распространить» полезность аппарата и его применимость ко всем членам семьи, чтобы повысить ценность и эмоционально облегчить процесс принятия решения о покупке такого девайса.
Аракел Затикян, режиссер Netclip:
Визуальная метафора тьмы очень хорошо демонстрирует весь тот ужас, в который неожиданно погружается человек в случае с возникновением боли, связанной с травмой, растяжением или в случае с хронической болью.
Юлия Кожурина, бренд-менеджер «Еламеда»:
Мы, как и многие компании, стремимся сделать рекламный ролик привлекательным, запоминающимся и эффективным инструментом для продвижения продукта. Перед нами стояла интересная задача — создать контент, который не только привлек бы внимание нашей целевой аудитории, но и эффективно передал бы ценность и уникальные особенности, выделяя нас среди конкурентной среды. Сотрудничество с профессиональной съемочной группой помогло воплотить идеи в жизнь и донести ключевые моменты до зрителей. А мастерский и креативный подход коллег из Netclip помогл достичь высоких результатов. Мы уверены, что ролик «Алмаг+» станет эффективным инструментом привлечения внимания потенциального покупателя. Благодарим всю команду за отличную работу!
Состав творческой группы
«Алмаг+» (клиент)
Netclip (агентство)
Креативный продюсер: Катерина Недзвецкая
Режиссер: Аракел Затикян
Второй режиссер: Елена Храмова
Ассистент: Ангелина Еметова
Оператор: Денис Сапрыкин
Моушн-дизайн: Михаил Новиков
Саунд-дизайн: Алена Еремичева
CGI: Александр Степанов
Монтаж: Николай Никитин
Цветокоррекция: Алексей Тихонов
Аккаунтинг: Олеся Думчина
Кастинг: Ирина Слободянюк
Гример: Ирина Кирюхина
Актер, бабушка: Людмила Онегина
Актер, мама: Татьяна Степанова
Актер, папа: Владимир Иваний
Актер, сын: Глеб Терещенков-Голубчиков