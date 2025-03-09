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09.03.2025 в 12:29

«Нет Lay’s – нет игры»: Месси, Анри и Суарес нашли идеальный бар для просмотра футбола

Главным критерием отбора было наличие в заведении чипсов Lay’s

Производитель чипсов Lay's запустил новую кампанию с участием своего амбассадора Лео Месси и других футбольных звезд — Луиса Суареса, Тьерри Анри и Алексии Путельяс.

Знаменитости бродят по улицам Майами и Барселоны в поисках идеального бара для просмотра футбола. В заведениях они признаются, что хотели бы посмотреть игру вместе с другими посетителями, но есть один нюанс — в баре обязательно должны быть чипсы Lay's. Если же в пабе не оказывается желаемых снеков, звезды покидают его, наглядно демонстрируя концепцию кампании — «Нет Lay’s — нет игры».

В конце концов в Барселоне и Майами находятся идеальные по меркам футболистов заведения, в которых они решают остаться и посмотреть игру.

Lay’s
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