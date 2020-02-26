Нет компьютеров. В России возникли проблемы с подключением соцобъектов к интернету

Часть социально значимых объектов, которые должны были быть подключены к интернету, так и не вышли в онлайн из-за отсутствия необходимого оборудования, пишет РБК со ссылкой на источники среди игроков телекоммуникационного рынка. В школах и фельдшерско-акушерских пунктах банально не оказалось компьютеров.

Национальная программа «Цифровая экономика» предполагает обеспечение интернетом социально значимых объектов до 2021 года, на что выделяется порядка 72 млрд рублей. Такими объектами, к примеру, являются школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных, полиции, объекты Росгвардии. Всего необходимо подключить около 100 тыс. социально значимых объектов.

Ранее Минкомсвязи назвало «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг мобильного интернета на таких объектах. Право на предоставление проводного интернета было поделено между 16 операторами, которые работают в 44 регионах страны. Они должны были обеспечить определенную скорость интернета для каждого объекта. Например, для образовательных организаций она должна составлять 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.

Общая стоимость контрактов, в которую входит не только подключение к интернету, но и безлимитный интернет-трафик соцобъектов до 2021 года включительно. Однако в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.



Известно, что Минкомсвязь должна обеспечить только оплату трафика операторам, однако обеспечивать наличие оборудование на объектах не является ее обязанностью. За это отвечают местные власти, которые были предупреждены заранее. Некоторые говорят о несогласованности деятельности местной и федеральной власти, а также о том, что требования об обеспечении рабочих мест оргтехникой были получены уже после проведения аукционов. При этом, операторы связи выполнили свои обязательства полностью, о чем говорят акты о выполненных работах.

