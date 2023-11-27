Nestle усмотрела плагиат в рекламе кошачьего корма

Nestle заявила претензии петербургской компании «Северпак». Швейцарская корпорация увидела в рекламе бразильского корма для кошек Formula Natural, представителем которого в РФ выступает «Северпак», сходство с собственным товарным знаком Pro Plan. Об этом сообщает «Фонтанка».

Nestle обнаружила сходство с рекламой собственного корма для кошек в слогане «ПРОчувствуй новый ПЛАН», который «Северпак» размещал в интернете. Шрифт, используемый в рекламе, цвет слогана и товарный знак в виде шахматной доски показались швейцарской компании похожими на её товарные знаки.

Директор компании «Северпак» Евгений Людвиг заявил изданию, что претензия необоснованна. Он отметил, что это просто мнение, а «не экспертное заключение», и «все похоже, даже музыка». Кроме того, Nestle подала претензию ещё до регистрации права на товарные знаки на русском языке.

По словам экспертов, вероятность того, что швейцарская компания выиграет процесс очень высока. «Закон защищает не только тождество, но и сходство. Сходство же товарных знаков выявляется по графическому, фонетическому и семантическому критериям. В этом смысле «pro plan» по-английски и «про план» по-русски, практически одно и то же», — отмечает юрист Игорь Невзоров.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации поддержал закон, который обязывает размещать вывески и надписи на русском языке. При этом нормы об обязательном переводе не распространятся на товарные знаки.