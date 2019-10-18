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18.10.2019 в 12:00

Неделя до завершения приема заявок на Международный фестиваль рекламы Red Apple

Период ACTION продлится до 25 октября

Red Apple анонсировал последний шанс заявить о себе в конкурсной программе фестиваля: на подачу работы остается 7 дней.

Подавая работы на фестиваль, участники получают шанс:

  • добиться признания индустрии, заявив о себе всему креативному пространству;
  • получить оценку высокопрофессионального жюри — ведущих игроков рынка, представителей крупнейших российских и международных холдингов, компаний-рекламодателей и медиаагентств;
  • возглавить индустриальные рейтинги — Рейтинги креативности и эффективности АКАР.

Обладатели наград этого года будут определены международным жюри, экспертиза которого подтверждается наличием более 350 Каннских Львов. Среди членов жюри — представили таких агентств и компаний, как Impact BBDO, Publicis Italy, Grey Brasil, Serviceplan France, dentsu X, Leo Burnett Moscow РА Восход, MediaCom , Facebook/Instagram, Google, ИКЕА и другие.

Международный фестиваль рекламы пройдет в Москве 12−13 декабря. Гостей мероприятия ждёт не только церемония награждения по итогам конкурсной программы, но и насыщенная, яркая образовательная программа, состоящая из лекций, дискуссий, воркшопов, интенсивов и других активностей.

Следите за обновлениями на сайте festival.ru.

Leo Burnett Moscow Mediacom Red Apple
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