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18+
19.08.2022 в 18:07

В Госдуме призвали прекращать охрану товарных знаков ушедших из России зарубежных брендов

Инициативу выдвинул лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев

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Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил прекращать охрану авторских прав иностранных брендов после их ухода из России по политическим мотивам. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

«Ушёл из России по политическим мотивам, хочешь пошуметь — автоматом вычеркиваем из Роспатента», — написал лидер фракции. Он считает, что «всемирных товарных знаков не существует и каждый бренд охраняется законом только на территории конкретной страны».

«Европейские и американские бренды не просто ушли от нас, бросив тысячи сотрудников на произвол судьбы. Многие ударились в откровенную русофобию, дискриминируя наших сограждан и разбрасываясь провокационными заявлениями», — отмечает лидер партии. При этом Нечаев призвал не «подставлять вторую щёку в надежде на возвращение западных брендов».

«Да, кто-то уходит тихо и нехотя, под давлением собственного правительства. А кто-то открыто демонизирует Россию и пытается хайпить в западной прессе», — рассуждает политик. Он также посоветовал западным компаниям «трижды подумать», прежде чем «кинуть» Россию.

15 июля в ходе пленарного заседания Госдумы лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил начать «новую специальную экономическую операцию». По его мнению, первую волну экономической агрессии Запада Россия «успешно отбила». Теперь наступил следующий этап противостояния, когда нужно работать одновременно в двух направлениях, решая не только текущие вопросы, но и «заглядывая за послевоенный горизонт», отметил политик.

Госдума зарубежные бренды «Новые люди» Алексей Нечаев
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