Московский кредитный банк привлёк покупателей в офисы с помощью рекламы в метро

Руслан Ершков, начальник управления рекламы и брендинга МКБ:

Мы регулярно используем высокоохватные визуальные медиа в рекламных кампаниях банка, направленных на массового потребителя. С начала 2020 года, убедившись, что сервис по размещению рекламы в Московском метрополитене хорошо отлажен, мы запустили пилотное размещение нашего локомотивного вклада для физических лиц на шести линиях. Положительная динамика трафика клиентов в офисы продаж позволяет надеяться на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество по информированию пассажиров метро о предложениях МКБ.