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24.03.2020 в 14:35

Московский кредитный банк привлёк покупателей в офисы с помощью рекламы в метро

Банк рассматривает возможность дальнейшего использования платформы NEBO.digital для продвижения продуктов в метрополитене

В феврале 2020 года с помощью информационно-рекламного сервиса NEBO.digital была реализована охватная рекламная кампания Московского кредитного банка (МКБ) в столичном метрополитене.

Задачей кампании было информирование аудитории о новом продукте — вкладе «Новогодние мечты» с процентной ставкой 7,5%.

Выбранный рекламный формат, отвечающий требованиям поставленной задачи, — стикеры 60×30 и 90×18, которые за счет расположения в зонах максимальной проходимости обеспечивают повышенное количество контактов аудитории.

В адресную программу вошли шесть веток метро с высокой плотностью пассажиропотока: Серпуховско-Тимирязевская, Замоскворецкая, Кольцевая, Калужско-Рижская, Сокольническая и Арбатско-Покровская.

Руслан Ершков, начальник управления рекламы и брендинга МКБ:

Мы регулярно используем высокоохватные визуальные медиа в рекламных кампаниях банка, направленных на массового потребителя. С начала 2020 года, убедившись, что сервис по размещению рекламы в Московском метрополитене хорошо отлажен, мы запустили пилотное размещение нашего локомотивного вклада для физических лиц на шести линиях. Положительная динамика трафика клиентов в офисы продаж позволяет надеяться на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество по информированию пассажиров метро о предложениях МКБ.

По итогам рекламной кампании OTS составил 28 млн контактов, GRP — 279.

На правах рекламы
Московский кредитный банк МКБ NEBO.Digital
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