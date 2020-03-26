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26.03.2020 в 13:40

Спуститься в метро и попасть в детство: совместная кампания «Союзмультфильма» и Delivery Club

Для рекламы бренды использовали платформу NEBO.digital

В феврале в московском метро с помощью платформы NEBO.digital стартовала совместная рекламная кампания «Союзмультфильма» и популярного сервиса доставки еды Delivery Club, где персонажи советских мультфильмов воспользовались доставкой.

На стикерах были изображены любимые герои детства, которые знакомятся с новым для них сервисом доставки еды.

В кампании был использован один из самых популярных рекламных форматов в метро — стикер 60×72 см с максимальной площадью рекламного поля. Стикер расположен в непосредственной близости от дверей вагона, что обеспечивает повышенное количество контактов аудитории.

Пресс-служба Delivery Club:

С помощью новой рекламной кампании мы хотели показать, как сильно изменился мир с момента появления хрестоматийных советских мультфильмов. Заказ еды в один клик когда-то казался немыслимым технологическим прорывом, а сегодня стал частью жизни каждого из нас. При этом вкусная еда и мультики — два главных удовольствия из детства любого поколения. Мы надеемся, что знакомые всем персонажи «Союзмультфильма» подарят каждому, кто увидит их на рекламных плакатах, чувство теплой ностальгии.

На правах рекламы
Delivery Club Союзмультфильм NEBO.Digital
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