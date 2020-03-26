Спуститься в метро и попасть в детство: совместная кампания «Союзмультфильма» и Delivery Club

В феврале в московском метро с помощью платформы NEBO.digital стартовала совместная рекламная кампания «Союзмультфильма» и популярного сервиса доставки еды Delivery Club, где персонажи советских мультфильмов воспользовались доставкой.

На стикерах были изображены любимые герои детства, которые знакомятся с новым для них сервисом доставки еды.

В кампании был использован один из самых популярных рекламных форматов в метро — стикер 60×72 см с максимальной площадью рекламного поля. Стикер расположен в непосредственной близости от дверей вагона, что обеспечивает повышенное количество контактов аудитории.