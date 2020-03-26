Спуститься в метро и попасть в детство: совместная кампания «Союзмультфильма» и Delivery Club

В феврале в московском метро с помощью платформы NEBO.digital стартовала совместная рекламная кампания «Союзмультфильма» и популярного сервиса доставки еды Delivery Club, где персонажи советских мультфильмов воспользовались доставкой.
На стикерах были изображены любимые герои детства, которые знакомятся с новым для них сервисом доставки еды.
В кампании был использован один из самых популярных рекламных форматов в метро — стикер 60×72 см с максимальной площадью рекламного поля. Стикер расположен в непосредственной близости от дверей вагона, что обеспечивает повышенное количество контактов аудитории.
Пресс-служба Delivery Club:
С помощью новой рекламной кампании мы хотели показать, как сильно изменился мир с момента появления хрестоматийных советских мультфильмов. Заказ еды в один клик когда-то казался немыслимым технологическим прорывом, а сегодня стал частью жизни каждого из нас. При этом вкусная еда и мультики — два главных удовольствия из детства любого поколения. Мы надеемся, что знакомые всем персонажи «Союзмультфильма» подарят каждому, кто увидит их на рекламных плакатах, чувство теплой ностальгии.