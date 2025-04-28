«Не ждите, переходите»: новая рекламная кампания «Миранды»

Совместно с агентством Radar бренд уже реализовал две масштабные кампании в Крыму, которые повысили узнаваемость оператора. Команда проекта рассказала Sostav о концепции ролика и поделилась результатом сотрудничества.
Ролик для нового весеннего флайта рассказывает о ключевых преимуществах подключения к «Миранде». Название тарифа само подсказало креативное решение. Съемочная площадка превратилась в оживленную улицу внутри цифрового мира «Миранды». Главный герой переходит по оранжевой «зебре», озвучивая выгоды тарифа, а вокруг кипит городская жизнь. Ролик завершается коротким и понятным сообщением: «Не ждите, переходите!». Новый флайт продолжает текущую концепцию бренда «Как и должно быть». Сохранен и визуальный стиль предыдущих кампаний: минималистичный бэкграунд, 3D-графика и акцент на фирменных цветах и динамичные переходы между сценами.
Константин Зорин, директор по маркетингу ООО «Миранда-медиа»:
Для нас было важно донести несколько преимуществ предложения в одном рекламном ролике. Из предложенных концепций мы выбрали метафору пешеходного перехода, которая наиболее просто и доступно доносила сообщение до потенциальных абонентов. А использование карты РФ и связывание городов в единую сеть позволило наглядно показать аудитории, что Миранда обеспечивает связь по всей нашей необъятной Родине.
Предложенные решения по ролику и KV обеспечили возможность создать кампанию 360 и поддерживать единое сообщение через все ключевые охватные каналы коммуникации: ТВ, интернет, наружная реклама, радио и трейд-маркетинг.
Ролик объединил эмоциональную идею с рациональной выгодой и стал логичным продолжением коммуникационной стратегии бренда. В марте он появился во всех охватных каналах: на ТВ, в диджитал-пространстве и наружной рекламе.
Состав творческой группы
ООО «Миранда-медиа» (клиент)
Radar (агентство)
Креативный директор: Максим Абушаев
Старший креативный копирайтер: Святослав Лобанов
Исполнительный директор: Мария Лопатина
Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова
Продюсер: Ирина Артёмова
Ассистенты продюсера: Юлия Багина, Надежда Панасенко
Режиссер: Глеб Середа
Ассистент режиссера: Владимир Огородов
Оператор-постановщик: Денис Сапрыкин
Художник-постановщик: Мария Поварова
Моушен-дизайнер: Иван Махоткин
Цветокоррекция: Алексей Тихонов
Музыка: Александр Кендыш