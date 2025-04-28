«Не ждите, переходите»: новая рекламная кампания «Миранды»

Совместно с агентством Radar бренд уже реализовал две масштабные кампании в Крыму, которые повысили узнаваемость оператора. Команда проекта рассказала Sostav о концепции ролика и поделилась результатом сотрудничества.

Ролик для нового весеннего флайта рассказывает о ключевых преимуществах подключения к «Миранде». Название тарифа само подсказало креативное решение. Съемочная площадка превратилась в оживленную улицу внутри цифрового мира «Миранды». Главный герой переходит по оранжевой «зебре», озвучивая выгоды тарифа, а вокруг кипит городская жизнь. Ролик завершается коротким и понятным сообщением: «Не ждите, переходите!». Новый флайт продолжает текущую концепцию бренда «Как и должно быть». Сохранен и визуальный стиль предыдущих кампаний: минималистичный бэкграунд, 3D-графика и акцент на фирменных цветах и динамичные переходы между сценами.

Константин Зорин, директор по маркетингу ООО «Миранда-медиа»: Для нас было важно донести несколько преимуществ предложения в одном рекламном ролике. Из предложенных концепций мы выбрали метафору пешеходного перехода, которая наиболее просто и доступно доносила сообщение до потенциальных абонентов. А использование карты РФ и связывание городов в единую сеть позволило наглядно показать аудитории, что Миранда обеспечивает связь по всей нашей необъятной Родине. Предложенные решения по ролику и KV обеспечили возможность создать кампанию 360 и поддерживать единое сообщение через все ключевые охватные каналы коммуникации: ТВ, интернет, наружная реклама, радио и трейд-маркетинг.

Ролик объединил эмоциональную идею с рациональной выгодой и стал логичным продолжением коммуникационной стратегии бренда. В марте он появился во всех охватных каналах: на ТВ, в диджитал-пространстве и наружной рекламе.

Состав творческой группы

ООО «Миранда-медиа» (клиент)

Radar (агентство)

Креативный директор: Максим Абушаев

Старший креативный копирайтер: Святослав Лобанов

Исполнительный директор: Мария Лопатина

Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова

Продюсер: Ирина Артёмова

Ассистенты продюсера: Юлия Багина, Надежда Панасенко

Режиссер: Глеб Середа

Ассистент режиссера: Владимир Огородов

Оператор-постановщик: Денис Сапрыкин

Художник-постановщик: Мария Поварова

Моушен-дизайнер: Иван Махоткин

Цветокоррекция: Алексей Тихонов

Музыка: Александр Кендыш