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05.06.2023 в 15:15

В России хотят запретить создавать НКО с похожими названиями

Законопроект готовят депутаты Госдумы

Депутаты Госдумы от «Единой России» разрабатывают законопроект о защите фирменного наименования некоммерческих организаций (НКО), который в том числе позволит ограничить деятельность мошенников, пытающихся заполучить деньги от россиян под видом добросовестных организаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта. Авторы планируют внести документ на рассмотрение в Госдуму до конца этой сессии.

Соавтор инициативы, депутат Ольга Занко отметила, что в России уже были прецеденты, когда аферисты создавали псевдо-НКО и использовали схожие названия известной благотворительной организации или фонда для обмана граждан.

По словам Занко, это может выглядеть так: например, существует фонд «Круг добра», а мошенники создают «Круг доброты». «При этом они также способны дискредитировать деятельность самой организации, сподвигнуть людей переводить благотворительные средства. Такие прецеденты уже были. Поэтому мы работаем над этой инициативой», — пояснила депутат.

Занко добавила, что сейчас право на защиту своего названия есть только у коммерческих организаций. Кроме того, по её мнению, законопроект не позволит организациям дискредитировать НКО, используя их названия.

Работу над комплексным изменением в законодательстве о НКО подтвердили изданию в Минюсте России.

«В настоящее время Минюстом РФ с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями СПЧ, депутатами Госдумы и членами Общественной палаты РФ проводится работа по комплексному изменению законодательства о некоммерческих организациях, включая совершенствование норм регулирующих защиту их наименования, что позволит наиболее эффективно решить проблемные вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По итогам анализа дел с участием НКО Минюст совместно с ФАС установили, что предметами рассмотрения таких дел, как правило, становятся споры о наименовании.

Госдума Россия НКО
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