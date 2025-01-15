Работодатели стали ценить в соискателях внимательность к деталям и организаторские способности

У российских работодателей изменились требования к гибким навыкам кандидатов. Вырос спрос на внимательность к деталям (на 3%), организаторские способности (на 2%) и ответственность (на 1%). Число вакансий с указанными навыками увеличилось в 2024 году на 100−300 тыс. по сравнению с 2022 годом. Об этом РИА Новости сообщил сооснователь сервиса «Профилум» Виталий Алтухов.

Компании стали указывать в вакансиях умение работать в команде на 8% реже, чем в 2022 году. Тем не менее этот навык входит в топ умений, которых ждут от соискателей, наравне с грамотной речью, клиентоориентированностью и многозадачностью.

В сферах финансов и страхования компании стали больше ценить умение работать с большими объемами информации (этот навык упоминался в вакансиях на 5% чаще) и меньше — командную работу (спрос упал на 4%). В бизнесе и менеджменте компании стали чаще акцентировать внимание в объявлениях о работе на организаторских навыках (плюс 4%) и реже — на грамотной речи (минус 5%).

Для анализа было изучено свыше 8,5 млн вакансий по 2 тыс. профессий в 22 сферах.

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