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05.02.2021 в 10:20

В навигаторе 2ГИС появились голоса Николая Дроздова, Петра Гланца и Галины Юзефович

«Отправимся в сафари через бетонные джунгли»

Телеведущий Николай Дроздов, YouTube-блогер AcademeG, литературный критик Галина Юзефович, журналист и синхронный переводчик фильмов Андрей Гаврилов и актер дубляжа Петр Гланц стали голосами навигатора 2ГИС. Голоса доступны в последнем обновлении программы для Android и iOS, включить их можно в настройках навигатора.

Дикторы заменили некоторые стандартные навигационные фразы. Галина Юзефович предложит литературные метафоры пути, озвучка от Николая Дроздова превращает поездку в тропическое сафари. Автоблогер AcademeG поедет с вами на «тест-драйв», а голос Андрея Гаврилова напомнит о видеосалонах девяностых. Всего в новых голосовых пакетах около 200 реплик, уточняет ТАСС.

2ГИС — российская компания, основанная в 2004 году Александром Сысоевым. По итогам 2019 года сервис занял шестое место в списке самых дорогих компаний рунета Forbes с оценкой в $320 млн. Летом 2020 года, спустя почти год переговоров, 2ГИС вошел в экосистему «Сбера» — банк купил 72% компании, еще 3% перешли совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group — ООО «О2О Холдинг».

2ГИС Николай Дроздов
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