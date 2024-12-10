Наука на кухне: Food.ru запустил спецпроект «Случилась химия»

Медиаплатформа о еде Food᎐ru (часть X5 Media ) и торговая сеть «Чижик» запустили спецпроект «Случилась химия» — шоу о химических процессах, происходящих с едой во время приготовления. Ведущий проекта, химик и популяризатор науки Иван Сорокин, в каждой серии разбирает один рецепт, объясняя, как химические процессы влияют на вкус и качество блюда.

Шоу погружает зрителей в научную сторону кулинарии, демонстрируя сложные процессы простым и увлекательным языком. Особое внимание уделяется значению точного соблюдения рецептуры и поиску ее оптимального варианта. Чтобы сделать процесс еще более понятным, химические реакции визуализируются с помощью 3D-графики.

Первая серия проекта уже доступна для просмотра. В ней ведущий разбирает, что такое термостатирование на примере блюда «яйца кокот». В других выпусках вас ждет еще больше фактов на стыке химии и кулинарии: как происходит реакция Майяра, что такое экстракция и многое другое.

Новый формат обещает стать не только полезным для кулинаров-любителей, но и интересным для всех, кто хочет узнать больше о том, что скрывается за процессом приготовления любимых блюд.