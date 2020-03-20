Фонд «Обнажённые сердца» провел социальный эксперимент. Ребенку надо было выбрать — с кем играть

Фонд «Обнажённые сердца» представил кампанию с целью развития инклюзии. Ролик «Научите детей тому, чему они учат нас» приурочен к 21 марта, Международному дню человека с синдром Дауна. Кампания разработана при участии агентств Marvelous и Grandma Production.

Основа кампании — социальный эксперимент о влиянии взрослых на отношение детей к сверстникам с особенностями развития.

В процессе взросления мнение детей формируется под влиянием родителей и общества, которые зачастую навязывают им определенное отношение к людям с различными нарушениями развития. В особенности распространена стигматизация людей с ментальной инвалидностью — синдромом Дауна, аутизмом и другими диагнозами.

Согласно данным исследования, проведенного Фондом, большинству жителей страны проблемы людей с особенностями развития не близки — в России только 7% готовы помогать семьям,воспитывающим детей и молодых людей с ментальной инвалидностью, а более 50% считает, что детям с синдромом Дауна и общей задержкой развития лучше обучаться индивидуально дома или в специальных учреждениях, а не вместе с обычными детьми. Такое отношение безусловно начинает в какой-то момент передаваться и подрастающим детям, влияет на их желание общаться и взаимодействовать со сверстниками с особенностями.

Младшие школьники уже полностью перенимают образцы поведения и взгляды взрослых. А дети дошкольного возраста не замечают особенностей развития и полностью готовы принять людей, не похожих на себя.

Таким образом, чтобы общество в будущем стало инклюзивным, родителям уже сейчас необходимо объяснять своим детям, что все люди на земле разные и при этом все они имеют равные права, и могут быть полноценной частью общества вне зависимости от ментальных или физических нарушений.

Наталья Водянова, основатель Фонда «Обнажённые сердца»: Я по-прежнему слышу истории родителей особых детей о том, как их «выживают» из садиков, выгоняют с детских площадок и других общественных мест, списывают на домашнее обучение, чтобы не мешали обычным ученикам в школе. Таких примеров тысячи, и они происходят каждый день. Я прошу всех родителей обычных детей задуматься о том, что своим поведением вы формируете отношение ваших детей к сверстникам с особенностями. Пожалуйста, помните об этом! Не бойтесь отвечать на вопросы детей об инвалидности, о людях с нарушениями, ведь несмотря на особенности развития, общего у нас больше, чем отличий. Научите детей тому, чему они учат нас.

Видео «социального эксперимента» стало частью большой адвокационной работы Фонда «Обнажённые сердца» по информированию общества с целью изменить отношение к людям с ментальной и физической инвалидностью, а также членам их семей.

Артем Синявский, Chief Creative Officer, Marvelous : В этой работе всё по-настоящему. Остановитесь, сделайте паузу и посмотрите, это действительно важно.

Максим Колышев, режиссер, креативный директор, копирайтер: Социальный эксперимент — это формат, который не гарантирует результата, сформированного на уровне идеи. Но эмпатия и воображение помогают выстроить реакции того, как поведут себя дети разных возрастов непосредственно во время эксперимента. Невозможно передать то, что испытывала команда, когда обе гипотезы были подтверждены реакцией детей. Сейчас можно с твердой уверенностью сказать, что абсолютно все дети готовы к тому, чтобы принимать ребят с особенностями развития, но только от нас, взрослых, зависит сможем ли мы построить инклюзивное общество или нет. Наша задача научить детей принимать этот мир во всем его многообразии. Только так мы сможем объединиться и сделать этот мир добрее.

Полина Назарьева, генеральный продюсер Grandma Production: Съемки социального эксперимента — это процесс иной, отличающийся от шаблонного производства рекламы. Все горели желанием создать что-то очень значимое. Но никто до конца не понимал, что будет на выходе. Я не забуду никогда, как вся группа на плейбеке синхронно не дышала, когда ребенок выбирал комнату. И никогда не забуду, как все девочки зарыдали, когда маленький Рома пошел к Егору. Мы обязательно будем и дальше заниматься социально значимыми проектами. И возможно, ценностные ориентиры людей сдвинутся и мир станет хоть немного осознаннее.

Состав творческой группы:

Фонд «Обнаженные Сердца» (клиент)

Директор по коммуникациям — Анна Можутина

Руководитель пресс-службы — Ольга Вайншток

Marvelous

Chief Creative Officer — Артем Синявский

Chief Financial Officer — Андрей Коротыкин

Senior Copywriter — Анастасия Копосова

Senior Art Director — Наталья Квачева

Account Director — Елена Секирина

Grandma Production

General Producer — Полина Назарьева

Executive Producer — Ольга Шарова

Line Producer — Евгения Митасова

Line Producer — Алексей куляк

Creative Director, Copywriter, Director — Максим Колышев

1st ad — Дмитрий Метелица

DOP — Юрий Никогосов

Set Designer — Александра Никифорова

Costume — Валерия Лазарева

Edit — Владимир Гайслер

Muah — Ирина Гусева

Gaffer — Александр Поляков

2nd DOP — Артем Тарасенков

3st DOP — Алексей Малинкович

4th DOP — Милена Бечанович

Focuspullers — Юлия Осипова, Даниэль Малинкович, Георгий Шанович, Владислав Кузнецов

Camera Mechanics — Михаил Кондриков, Станислав Масленков, Иван Яновский

Mechanic Movi — Кирилл Нанушьян

Administration — Александр Пономарь, Рафаэль Айрапетов, Антон Зайковский

Colorist — Николай Вавилов

Music — Константин Мальцев, Рамазан Адамович

Sound designer — Станислав Паушев

VO (rus) — Сергей Чонишвили

VO (eng) — Daniel Barnes

Sound on set — Вадим Сергач, Алена Васильева

Camera rental- paap cinema rental, kinosurf

Craft service — Марина Цевелева

Catering — Леонид Глухих