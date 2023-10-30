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30.10.2023 в 06:15

Natura & Co продаст The Body Shop

Компания вернёт половину суммы, за которую купила бренд у L'Oreal

Инвестиционная компания Aurelius купит у Natura & Co косметический бренд The Body Shop. Ранее он принадлежал компании L'Oreal, сообщает Reuters.

Завершение сделки ожидается в ноябре. Сумма вряд ли превысит $485 млн, считают источники издания. Однако в 2017 году L'Oreal продал бренд за €1 млрд.

The Body Shop стала первым косметическим брендом, который начал позиционировать себя сторонником этичного отношения к животным. Компания отказывается от тестирования косметики на животных и продвигает товары из натуральных ингредиентов.

Сейчас The Body Shop принадлежит бразильской компании Natura & Co. Компания управляет 3 тыс. магазинов в 70 странах. В 2022 году The Body Shop приостановила работу в России.

The Body Shop
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