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18+
15.04.2022 в 16:45

«Могу благоустроить»: АНО «Национальные приоритеты» показала влиятельных горожан

Совместно с Action Film креаторы запустили кампанию по продвижению голосования за объекты благоустройства городской среды

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АНО «Национальные приоритеты» и продакшн-студия Action Film представили рекламную кампанию для продвижения народного голосования за объекты благоустройства городской среды, которое стартовало в регионах России 15 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом Sostav сообщила пресс-служба организации.

Основная идея креативной концепции — показать жителей городов в роли «влиятельных людей». Именно они определяют, где построить детскую площадку, как облагородить городской парк или превратить территорию пустыря в уютный сквер для вечерних прогулок.

Главными героями кампании стали автомеханик, продавец и домохозяйка. В креативе они транслируют уверенность в себе и лидерские качества, которые позволяют им заявить, что парк в центре города или детская площадка — их рук дело.

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

Благодаря участию в онлайн-голосовании люди сами становятся творцами своих городов. В рекламе мы показали, что влиятельный человек — это любой житель нашей страны, конкретного города или района. Это может быть и твой сосед, и продавщица из магазина, и молодая мама в декрете, и, конечно, ты сам.

Марат Адельшин, режиссёр:

Для меня была интересная задача — найти «геройственность» в обычных людях. То, каким языком преподнести их, как героев.

Хотелось красочно передать внутреннее ощущение у домохозяйки, мастера СТО, продавщицы в магазине у дома, используя специальные объективы. Нашли определенный стиль для нашего высказывания.

На голосование вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были выбраны в регионе ранее. Проголосовать могут россияне старше 14 лет до 30 мая.

Ранее АНО «Национальные приоритеты» запустила ролики о постковидном синдроме, который может надолго лишить переболевших вкусов и запахов. Это продемонстрировала реклама с участием московских шеф-поваров, которые приготовили свои блюда из нестандартных ингредиентов: губок для мытья посуды, пуговиц, салфеткок и даже подошвы от ботинок.

Состав творческой группы:

АНО «Национальные приоритеты» (концепция и креатив)

Генеральный директор: София Малявина
Креативный директор: Руслана Харитонова
Руководитель направления по стратегическому планированию: Григорий Новиков
Старший копирайтер: Александра Михеева
Старший арт-директор: Алик Мамедов
Аккаунт-директор: Инна Журавлева
Аккаунт-менеджер: Марина Петрова

Action Film (продакшн)

Режиссёр: Марат Адельшин
Исполнительный продюсер: Эля Хакимова
Художник: Денис Кладиенко
Композитор: Тим Аминов
Второй режиссёр: Вова Поповиченко
Директор съёмочной группы: Руслан Засеев
Режиссёр монтажа: Сергей Чеботарев
Художник по костюмам: Ксения Жемерикина
Художник по гриму: Надежда Лукинова

Action film Социальная реклама АНО «Национальные приоритеты»
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