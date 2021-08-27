Наталья Бочарникова возглавит PR-службу Samsung Electronics

Новым руководителем PR-службы Samsung Electronics стала Наталья Бочарникова, бывший PR-директор L’Oréal Luxe. «Елена Кручинина приняла решение продолжить свою карьеру за рамками Samsung Electronics», — подтвердили кадровую перестановку в пресс-службе компании.

По сообщению Telegram-канала «Беспощадный пиарщик», Samsung поменяет также весь рядовой состав PR-отдела. Перестановки могут быть связаны с тем, что руководство корейского техногиганта регулярно отказывается от внутренней PR-структуры и переносит коммуникации на агентство, а затем снова создает отдел в компании, утверждает редакция канала.

В мае Samsung Electronics объявила о назначении Всеволода Плохова на должность директора департамента корпоративного маркетинга. Он будет отвечать за общую стратегию развития бренда Samsung в России, удержание лидерских позиций компании в сегменте потребительской электроники и продуктов для бизнеса.