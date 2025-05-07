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18+
07.05.2025 в 15:20

Блогер Ивлеева вышла из состава учредителей компании «Коленки пчелы»

У нее больше не осталось активных бизнесов в России, кроме статуса ИП

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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла из состава учредителей компании «Коленки пчелы», которая занимается производством снеков и энергетиков под брендом Easy Peasy, следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Ранее Ивлеевой принадлежала самая большая доля в компании — 45%. В реестре указано, что 6 мая она перешла к обществу с ограниченной ответственностью, название которого скрыто. Еще по 27,5% ООО «Коленки пчелы» остаются у учредителей юрлица Виталиуса Паулюса и Алексея Клочкова.

Источник: Kommersant

Как отмечает Telegram-канал, у блогерши больше не осталось активных бизнесов в России, за исключением зарегистрированного индивидуального предпринимательства.

В апреле телеведущая направила в Роспатент заявку на товарный знак «Настя Ивлеева». Наименование регистрируется по 26 категориям МКТУ, включая алкоголь, снеки и услуги в сфере общественного питания и доставки еды.

Анастасия Ивлеева «Коленки пчелы»
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