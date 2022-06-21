Зарубежные разработчики добавили свои приложения в российский магазин NashStore

В российском магазине приложений NashStore появился софт от зарубежных разработчиков. Сейчас в сервисе доступны платформа коротких видео Likee от сингапурских производителей и проигрыватель музыки Folder Player, созданный специалистом из США, пишет РБК.

Всего в NashStore добавлено более 2 тыс. приложений, рассказал изданию директор по проектам «Цифровых платформ» Владимир Зыков. Магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран, включая Белоруссию (от 182 компаний), Казахстана и Украины (по 21), Армении (18), Узбекистана (16) и других. При этом часть программ находится на модерации, отметил Зыков.

Также гендиректор NashStore Арсений Щельцин сообщил журналистам, что иностранные студии и физлица приходят на площадку по собственной инициативе, так как заинтересованы в возвращении упущенной прибыли. «В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии», — пояснил он. Сейчас в магазине доступны только бесплатные приложения, но позже в нём добавится функция оплаты, пишет издание.

АНО «Цифровые платформы» открыла доступ к магазину NashStore для пользователей в середине мая. В российском аналоге Google Play можно скачать приложения на смартфоны. Также организация запустила регистрацию для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки.

Новость о разработке отечественного аналога магазина приложений появилась после того, как в начале марта Google сообщила о закрытии россиянам доступа к покупкам в магазине приложений «Play Маркет». В компании ограничение связали с нарушениями работы платёжных систем и отключением Google Play для пользователей в России. Так, россияне не смогут оплачивать подписки, покупать приложения и игры.