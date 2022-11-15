Население Земли достигло 8 млрд человек

Число жителей Земли достигло 8 млрд человек, сообщает пресс-служба Организации Объединённых Наций (ООН) со ссылкой на отчёт World Population Prospects 2022. «Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в сообщении всемирной организации.

По данным ООН, увеличение населения Земли на 1 млрд произошло за 12 лет. При этом организация прогнозирует рост численности жителей планеты до отметки в 9 млрд к 2037 году.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) в своём заявлении отметил, что «в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются».

Согласно данным UNFPA, две трети населения Земли живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах, в частности в африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

В фонде подчеркнули, что с достижением отметки в 8 млрд человек мировому сообществу необходимо «искать проверенные эффективные решения для смягчения стоящих перед миром вызовов и для достижения целей устойчивого развития». Для осуществления подобных шагов «необходимо увеличение инвестиций в соответствующие программы по поддержке населения, чтобы сделать мир более безопасным, устойчивым и инклюзивным», указали в UNFPA.

Кроме того, по прогнозам организации в отчёте World Population Prospects 2022, в 2023 году по численности населения Индия опередит Китай, который сейчас самый густонаселенный в мире.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал достижение численности населения Земли в 8 млрд человек «свидетельством научных прорывов и улучшений в сферах питания, здравоохранения и санитарии». Вместе с тем он подчеркнул, что эти демографические достижения «омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжёлых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода». «Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Все это порождает рост напряжённости и разобщенности», — указал глава ООН.