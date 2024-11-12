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12.11.2024 в 18:25

ФАС: Больше половины предупреждений по устранению нарушений в сфере ООН исполнено

Антимонопольщики выдали почти 350 предупреждений в отношении рекламных конструкций

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в этом году выдала 349 предупреждений в отношении 1187 рекламных конструкций. 205 предупреждений, касающихся 717 конструкций, уже исполнены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила 28 дел о нарушении органами власти антимонопольного законодательства в отношении 132 рекламных конструкций.

Служба оценила правоприменение в сфере наружной рекламы в российских регионах и направила руководителям субъектов рекомендации по предотвращению и профилактике незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций.

За первые шесть месяцев этого года ФАС возбудила 1730 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе. Больше всего нарушений (33,64% из всех выявленных) было зафиксировано при распространении рекламы по сетям электросвязи, а также в рекламе финансовых услуг (14,74%). На недостоверную рекламу и рекламу, которая вводит в заблуждение, суммарно пришлось порядка 17% нарушений, на неэтичную рекламу — около 1%.

По итогам второго квартала ФАС выдала 228 предупреждений за нарушение антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы. Нарушители были выявлены в 39 регионах России.

ФАС Реклама Нарушения
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