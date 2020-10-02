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02.10.2020 в 14:10

Nike выпустил первую рекламу о киберспорте. Это история безумного лагеря для геймеров

В ролике игроки китайской League of Legends тренируют свое тело и разум, противостоят троллингу и собирают кубик Рубика на скорость

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Добро пожаловать в Camp Next Level («Лагерь следующего уровня»), где геймеры прокачивают свои скиллы! История о самых экстремальных «летних сборах» легла в основу первой киберспортивной рекламы Nike, созданной креативным агентством Wieden + Kennedy Shanghai. Она воплощает ключевую стратегию бренда — продвигать киберспорт, заботясь о здоровье игроков, пишет Adweek.

В видео снялись профессиональные геймеры League of Legends Pro League (LPL) из Китая. Под эпичный саундтрек и бодрый монтаж они тренируют свое тело и разум, учатся противостоять троллингу и собирают кубик Рубика на скорость, чтобы развивать скорость рук.

В роли наставника выступил известный игрок в League of Legends Цзянь «Узи» Цзыхао. Он дает строгие уроки и контролирует баланс физического и психического самочувствия своих падаванов. Это не первая коллаборация Nike и геймера — в прошлом году они выпустили совместную линию одежды для киберспортсменов.

Джефф Фан, креативный директор Wieden + Kennedy Shanghai:

Геймеры невероятно работоспособны — лучшие из них проводят за компьютером по 16 часов в день шесть дней в неделю, что может серьезно сказаться на их организме. Мы считаем, что укрепление тела и разума поможет вывести их игру на новый уровень. Об этом и говорит наша рекламная кампания.

Недавно 23-летний «Узи» объявил о выходе «на пенсию» из-за проблем со здоровьем. Поэтому не удивительно, что акцент на внеигровом здоровье геймеров стал главным месседжем рекламного ролика.

Nike League of Legends
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