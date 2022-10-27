Фестиваль «Герой нашего времени» объявил победителей конкурса «Современник на экране»

Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» объявил победителей конкурса «Современник на экране». Награды вручили победителям в шести номинациях, а также специальные призы жюри и лучшим оператору, режиссёру и корреспонденту. В конкурсе участвовала 121 работа от федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, отдельных журналистов и режиссёров. Торжественная церемония вручения прошла в Самаре.
Победителями объявлены:
- в номинации «Вдохновение» — «Непрерванный полет» (ГТРК «Самара»);
- в номинации «Эхо памяти» — «43 дня», телеканал «Первый Тульский» (Тула);
- в номинации «Профессия как призвание» — «Последний из Чайгино», ГТРК «Карелия» (Петрозаводск);
- в номинации «Цена жизни» — специальный репортаж «Преград.net», Телеканал «Тамыр» (Уфа);
- в номинации «Открытие» — «Моя история. Сергей Соловьёв», Телеканал ОТР (Москва);
- в номинации «Наследие Петра» — «Петровские истории», ГТРК «Лотос» (Астрахань).
Призовыми статуэтками фестиваля также награждены:
- «Лучший корреспондент» — Хвесюк Егор Антонович, «Судьба учитель», телеканал ОТВ (Челябинск);
- «Лучший режиссёр» — Таисия Никитина, «Внутри снимка», ГТРК «Саратов» (Саратов);
- «Лучший оператор» — Алексей Лобов, Евгений Никитин, Алексей Речицкий, «Ключевые люди. Дмитрий Лёвочкин (Солнечнодольск-Одинцово)», телеканал «Ключ» (Москва).
Специальный приз жюри с вручением статуэтки получили работы:
- «Инженер Будагов», ГТРК «Новосибирск» (Новосибирск)
- «Три кита», телеканал «Луганск 24» (Луганск)
- «Девичья пушка», ГТРК «Орёл» (Орёл)
- «Человек, который не родился», телеканал «Самара-ГИС» (Самара)
- «Счастливый возраст», телеканал «Живи активно» (Уфа)
- «Эхо Петра Великого на донской земле. Азов», ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону)
Дипломом «За профессиональное освещение социальных проблем» отмечен сериал «Новенький. Продолжение», компания «Док Синема» (Москва).
Золотой медалью от Международной Академии телевидения и радио награждена ГТРК «Карелия» (Петрозаводск) за работу «Последний из Чайгино».
Участники фестиваля:
- ГТРК «Башкортостан»
- ГТРК «Вологда»
- ГТРК «Ивтелерадио»
- ГТРК «Иркутск»
- ГТРК «Кубань»
- ГТРК «Марий-Эл»
- ГТРК «Мордовия»
- ГТРК «Татарстан»
- МГТРК «МИР»
- «ЛАДА-МЕДИА» (Самара)
- АНО «Лаборатория Федора Конюхова» (Москва)
- ТК «Продвижение» (Омск)
- ТК «Первый Ростовский» (Ростов-на-Дону)
- ТК «Астрахань 24»
- ОТВ (Челябинск)
- ТК «Ника» (Калуга)
- ТК «ЛенТВ24» (Ленинградская обл.)
- ТК «Репортёр 73» (Ульяновск)
- ТК «Тамыр» (Уфа)
- «ТПО Ред Медиа» (Москва) и др.
Наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Профессия как призвание» (37 работ).
Организатор фестиваля — «Национальная ассоциация телерадиовещателей»
Генеральным медиапартнёр — ГТРК «Самара»
Главный телевизионный партнёр — телеканал ОТР
Генеральный партнёр — компания «ОКНО-ТВ».
Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России.