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18+
27.10.2022 в 18:24

Фестиваль «Герой нашего времени» объявил победителей конкурса «Современник на экране»

В конкурсе участвовала 121 работа от федеральных и региональных медиакомпаний

Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» объявил победителей конкурса «Современник на экране». Награды вручили победителям в шести номинациях, а также специальные призы жюри и лучшим оператору, режиссёру и корреспонденту. В конкурсе участвовала 121 работа от федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, отдельных журналистов и режиссёров. Торжественная церемония вручения прошла в Самаре.

Победителями объявлены:

  • в номинации «Вдохновение» — «Непрерванный полет» (ГТРК «Самара»);
  • в номинации «Эхо памяти» — «43 дня», телеканал «Первый Тульский» (Тула);
  • в номинации «Профессия как призвание» — «Последний из Чайгино», ГТРК «Карелия» (Петрозаводск);
  • в номинации «Цена жизни» — специальный репортаж «Преград.net», Телеканал «Тамыр» (Уфа);
  • в номинации «Открытие» — «Моя история. Сергей Соловьёв», Телеканал ОТР (Москва);
  • в номинации «Наследие Петра» — «Петровские истории», ГТРК «Лотос» (Астрахань).

Призовыми статуэтками фестиваля также награждены:

  • «Лучший корреспондент» — Хвесюк Егор Антонович, «Судьба учитель», телеканал ОТВ (Челябинск);
  • «Лучший режиссёр» — Таисия Никитина, «Внутри снимка», ГТРК «Саратов» (Саратов);
  • «Лучший оператор» — Алексей Лобов, Евгений Никитин, Алексей Речицкий, «Ключевые люди. Дмитрий Лёвочкин (Солнечнодольск-Одинцово)», телеканал «Ключ» (Москва).

Специальный приз жюри с вручением статуэтки получили работы:

  • «Инженер Будагов», ГТРК «Новосибирск» (Новосибирск)
  • «Три кита», телеканал «Луганск 24» (Луганск)
  • «Девичья пушка», ГТРК «Орёл» (Орёл)
  • «Человек, который не родился», телеканал «Самара-ГИС» (Самара)
  • «Счастливый возраст», телеканал «Живи активно» (Уфа)
  • «Эхо Петра Великого на донской земле. Азов», ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону)

Дипломом «За профессиональное освещение социальных проблем» отмечен сериал «Новенький. Продолжение», компания «Док Синема» (Москва).

Золотой медалью от Международной Академии телевидения и радио награждена ГТРК «Карелия» (Петрозаводск) за работу «Последний из Чайгино».

Участники фестиваля:

  • ГТРК «Башкортостан»
  • ГТРК «Вологда»
  • ГТРК «Ивтелерадио»
  • ГТРК «Иркутск»
  • ГТРК «Кубань»
  • ГТРК «Марий-Эл»
  • ГТРК «Мордовия»
  • ГТРК «Татарстан»
  • МГТРК «МИР»
  • «ЛАДА-МЕДИА» (Самара)
  • АНО «Лаборатория Федора Конюхова» (Москва)
  • ТК «Продвижение» (Омск)
  • ТК «Первый Ростовский» (Ростов-на-Дону)
  • ТК «Астрахань 24»
  • ОТВ (Челябинск)
  • ТК «Ника» (Калуга)
  • ТК «ЛенТВ24» (Ленинградская обл.)
  • ТК «Репортёр 73» (Ульяновск)
  • ТК «Тамыр» (Уфа)
  • «ТПО Ред Медиа» (Москва) и др.

Наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Профессия как призвание» (37 работ).

Организатор фестиваля — «Национальная ассоциация телерадиовещателей»
Генеральным медиапартнёр — ГТРК «Самара»
Главный телевизионный партнёр — телеканал ОТР
Генеральный партнёр — компания «ОКНО-ТВ».
Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России.

Партнёрский материал:
НК «Национальная ассоциация телерадиовещателей» | www.nat.ru
НАТ Герой нашего времени Современник на экране ГТРК окно ТВ
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