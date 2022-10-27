Фестиваль «Герой нашего времени» объявил победителей конкурса «Современник на экране»

Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» объявил победителей конкурса «Современник на экране». Награды вручили победителям в шести номинациях, а также специальные призы жюри и лучшим оператору, режиссёру и корреспонденту. В конкурсе участвовала 121 работа от федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, отдельных журналистов и режиссёров. Торжественная церемония вручения прошла в Самаре.

Победителями объявлены:

в номинации «Вдохновение» — «Непрерванный полет» (ГТРК «Самара»);

в номинации «Эхо памяти» — «43 дня», телеканал «Первый Тульский» (Тула);

в номинации «Профессия как призвание» — «Последний из Чайгино», ГТРК «Карелия» (Петрозаводск);

в номинации «Цена жизни» — специальный репортаж «Преград.net», Телеканал «Тамыр» (Уфа);

в номинации «Открытие» — «Моя история. Сергей Соловьёв», Телеканал ОТР (Москва);

в номинации «Наследие Петра» — «Петровские истории», ГТРК «Лотос» (Астрахань).

Призовыми статуэтками фестиваля также награждены:

«Лучший корреспондент» — Хвесюк Егор Антонович, «Судьба учитель», телеканал ОТВ (Челябинск);

«Лучший режиссёр» — Таисия Никитина, «Внутри снимка», ГТРК «Саратов» (Саратов);

«Лучший оператор» — Алексей Лобов, Евгений Никитин, Алексей Речицкий, «Ключевые люди. Дмитрий Лёвочкин (Солнечнодольск-Одинцово)», телеканал «Ключ» (Москва).

Специальный приз жюри с вручением статуэтки получили работы:

«Инженер Будагов», ГТРК «Новосибирск» (Новосибирск)

«Три кита», телеканал «Луганск 24» (Луганск)

«Девичья пушка», ГТРК «Орёл» (Орёл)

«Человек, который не родился», телеканал «Самара-ГИС» (Самара)

«Счастливый возраст», телеканал «Живи активно» (Уфа)

«Эхо Петра Великого на донской земле. Азов», ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону)

Дипломом «За профессиональное освещение социальных проблем» отмечен сериал «Новенький. Продолжение», компания «Док Синема» (Москва).

Золотой медалью от Международной Академии телевидения и радио награждена ГТРК «Карелия» (Петрозаводск) за работу «Последний из Чайгино».

Участники фестиваля:

ГТРК «Башкортостан»

ГТРК «Вологда»

ГТРК «Ивтелерадио»

ГТРК «Иркутск»

ГТРК «Кубань»

ГТРК «Марий-Эл»

ГТРК «Мордовия»

ГТРК «Татарстан»

МГТРК «МИР»

«ЛАДА-МЕДИА» (Самара)

АНО «Лаборатория Федора Конюхова» (Москва)

ТК «Продвижение» (Омск)

ТК «Первый Ростовский» (Ростов-на-Дону)

ТК «Астрахань 24»

ОТВ (Челябинск)

ТК «Ника» (Калуга)

ТК «ЛенТВ24» (Ленинградская обл.)

ТК «Репортёр 73» (Ульяновск)

ТК «Тамыр» (Уфа)

«ТПО Ред Медиа» (Москва) и др.

Наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Профессия как призвание» (37 работ).

Организатор фестиваля — «Национальная ассоциация телерадиовещателей»

Генеральным медиапартнёр — ГТРК «Самара»

Главный телевизионный партнёр — телеканал ОТР

Генеральный партнёр — компания «ОКНО-ТВ».

Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России.