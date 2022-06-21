«Больше надежд нету»: 44% россиян в возрасте до 24 лет не знают ни одной песни Цоя

Сегодня музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. К этому событию Аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, что абсолютное большинство россиян (98%) знакомы с творчеством Цоя, две трети хорошо знают его песни. Группа «Кино» для россиян ассоциируется с песнями «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и «Кукушка». Результаты исследования имеются в распоряжении Sostav.

85% опрошенных сказали, что им нравятся песни «Кино». 69% заявили, что хорошо знают биографию и песни Виктора Цоя. Больше всего любителей его музыки оказалось среди россиян в возрасте от 35 до 54 лет (90%). Поверхностно знакомы с творчеством группы 29% респондентов.

Только 9% сообщили, что им не нравятся песни Цоя. Реже всего к числу поклонников музыканта относят себя россияне предпенсионного и пенсионного возраста (16% среди респондентов в возрастной группе от 55 лет), а также молодёжь от 18 до 24 лет (10%).

В топ-5 песен группы «Кино», по мнению россиян, входят «Группа крови» (так ответили 60%), «Звезда по имени Солнце» (35%), «Кукушка» (29%), «Пачка сигарет» (24%) и «Хочу перемен!» (20%). Среди других известных композиций: «Восьмиклассница» (16%), «Алюминиевые огурцы» (9%), «Когда твоя девушка больна» (6%) и «Спокойная ночь» (5%).

При этом хотя бы одну песню смогли назвать 79% россиян, а каждый пятый (21%) затруднился с ответом. Больше всего композиций называли респонденты от 35 до 54 лет, а среди тех, кто не смог вспомнить ни одной, преобладают молодые люди (44% среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет) и россияне старше 55 лет (32%).

Большинство респондентов считают, что хорошей музыки стало меньше за последние 10 лет — об этом заявили 63% россиян. Так ответили преимущественно люди в возрасте от 35 до 44 лет (71%) и россияне старше 55 лет (70%).

Молодежь, напротив, чаще считает, что хорошей музыки стало больше. Так говорит каждый четвёртый респондент (24%) в возрасте от 18 до 24 лет.

Четверть россиян (24%) не видят больших различий между сегодняшней музыкой и песнями прежних лет. 10% считают, что хорошей музыки всегда было мало, 14% — что хорошей музыки много как сейчас, так и в прошлом.

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ: Творчество группы «Кино» — это не только хорошая и запоминающаяся музыка, но и талантливая передача в песнях духа времени, критический взгляд на современность, призыв к саморазвитию. Несмотря на то, что сегодня музыкальная индустрия в России отличается многообразием, как показало исследование, россияне среднего возраста, в том числе выросшие на творчестве группы «Кино», часто не находят в современной российской эстраде интересную для себя музыку. Хочется верить, что креативная музыкальная индустрия в ближайшее время отразит дух текущего времени и будет развивать культуру, мировоззрение и мировосприятие россиян всех без исключения поколений.

Опрос проведён Аналитическим центром НАФИ в июне 2022 года. Опрошены 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 53 регионах России. Выборка построена на данных Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

В 2020 году в честь дня рождения Виктора Цоя поклонники музыканта запустили аутдор-проект — на медиафасадах появились цитаты из культовых песен, а сам исполнитель «прогулялся» по стенам родного города. Кампания на фасадах была реализована в Москве совместно с оператором наружной рекламы Sunlight Outdoor.