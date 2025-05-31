Надежда Кадышева — медиалидер мая: народная певица обогнала поп-звезд по числу упоминаний

Народная артистка России Надежда Кадышева заняла первое место по числу упоминаний в российских медиа в мае 2025 года. Об этом сообщают «Газета.Ru» и «Дзен Новости» со ссылкой на исследование Brand Analytics. В рейтинг включались публикации в СМИ, социальных сетях, блогах и на видеоплатформах.

Согласно аналитикам, Кадышева обогнала не только традиционных лидеров шоу-бизнеса, но и представителей молодежной сцены. Эксперты связывают это с возросшим интересом к фольклору в медиасреде и вирусным успехом ее песен в TikTok и Reels. Композиции «Течет ручей» и «Плывет веночек» стали саундтреками для тысяч коротких видео, преимущественно от молодых пользователей.

Согласно открытым данным, в мае у Кадышевой — более 1,3 млн слушателей на «Яндекс Музыке», а у ее группы «Золотое кольцо» — около 1,2 млн. Этот показатель делает ее одной из самых стриминговых народных артисток страны.

Аналитики отмечают, что подобная динамика — не случайность, а результат глубинных культурных сдвигов: на фоне усталости от политизированного контента и агрессивного маркетинга аудитория возвращается к культурным кодам «глубинной России», которые Кадышева воплощает уже более трех десятилетий.

По данным SHOT, вырос и коммерческий интерес к артистке: средний гонорар за концерт увеличился почти в 5 раз — с 1,5 млн до 7 млн рублей.

В условиях, когда бренды борются за внимание аудитории и ее доверие, кейс Кадышевой — пример того, как архетипичность, искренность и культурная преемственность могут быть более убедительными, чем любой рекламный бюджет.