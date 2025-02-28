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18+
28.02.2025 в 14:55

На заводе «Соллерса» начнут выпускать пикап JAC T9

Старт производства намечен на лето

В июне-июле этого года на заводе российской автомобильной компании «Соллерс» в Ульяновске начнут производить пикап JAC Т9. На август запланирован старт продаж автомобилей. Об этом ТАСС рассказал директор по продажам компании «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко.

Сейчас идут переговоры по прикладным вопросам — работе логистических цепочек, перевозке комплектов и передаче машин дилерам.

В третьем-четвертом квартале 2025 года на заводе «Соллерса» также начнут производить минивэн JAC. Его пока нет в линейке, которая продается в России. На какой именно площадке автопроизводителя будут выпускать минивэн, пока не определено.

С 2026 года у JAC появятся новые продукты на новой платформе, в том числе электро.

Sollers автомобили JAC
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