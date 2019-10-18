Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.10.2019 в 11:05

На «Юле» продают «БелАЗ», расписанный в стиле игры World of Tanks

Автомобиль принимал участие в празднике «Wargaming Fest: День танкиста»

5
Юла

На «Юле» продается «БелАЗ» расписанный в стиле игры World of Tanks специально для фестиваля Wargaming Fest. Как указано, техника сейчас находится в Москве.

Идея расписать «БелАЗ» появилась у сотрудников «Белорусского автомобильного завода» еще летом 2019 года. К реализации задумки приступили профессиональные художники и сотрудники завода, играющие в WoT.

«БелАЗ 75585, карьерный самосвал мощностью в 1000 лошадиных сил. Он способен развить скорость до 60 километров в час и перевозить до 90 тонн груза. В высоту этот гигант достигает 5,34 метра, в ширину 6,4 метра, его вес без груза приблизительно равен двум с половиной танкам Т-34−85», — отмечается в сообщении. Стоимость техники составляет 75 млн рублей, все вопросы принимаются в личных сообщениях сайта.

Недавно стало известно, World of Tanks и Dota 2 могут стать школьными дисциплинами. Но Минпросвещения высказалось против введения в школах уроков по киберспорту. Оно напомнило, что программа уже рассчитана на определенную нагрузку на детей, так что введение новых дисциплин может привести к переутомлению.

World of Tanks Юла БелАЗ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.