На «Юле» продают «БелАЗ», расписанный в стиле игры World of Tanks

На «Юле» продается «БелАЗ» расписанный в стиле игры World of Tanks специально для фестиваля Wargaming Fest. Как указано, техника сейчас находится в Москве.

Идея расписать «БелАЗ» появилась у сотрудников «Белорусского автомобильного завода» еще летом 2019 года. К реализации задумки приступили профессиональные художники и сотрудники завода, играющие в WoT.

«БелАЗ 75585, карьерный самосвал мощностью в 1000 лошадиных сил. Он способен развить скорость до 60 километров в час и перевозить до 90 тонн груза. В высоту этот гигант достигает 5,34 метра, в ширину 6,4 метра, его вес без груза приблизительно равен двум с половиной танкам Т-34−85», — отмечается в сообщении. Стоимость техники составляет 75 млн рублей, все вопросы принимаются в личных сообщениях сайта.

Недавно стало известно, World of Tanks и Dota 2 могут стать школьными дисциплинами. Но Минпросвещения высказалось против введения в школах уроков по киберспорту. Оно напомнило, что программа уже рассчитана на определенную нагрузку на детей, так что введение новых дисциплин может привести к переутомлению.