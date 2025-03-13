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18+
13.03.2025 в 14:00

«Аллилуйя любви» — кульминация премии «Большая Рыба 2025»

Легендарная композиция стала олицетворением темы торжественного вечера

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На сцене премии «Большая Рыба 2025» прозвучала песня «Аллилуйя любви» — одна из самых известных композиций из рок-оперы «Юнона и Авось». Музыку написал композитор Алексей Рыбников, автор стихов — Андрей Вознесенский.

Ролик также можно посмотреть на Rutube и Youtube.

Исполнение композиции стало кульминацией церемонии. «Аллилуйя любви» продолжает оставаться символом сильных чувств и преданности. Так создатели и участники мероприятия подчеркнули, что эмоции и творчество — краеугольный камень креативных индустрий и устремлений профессионального сообщества.

«Большая Рыба» ежегодно собирает представителей рекламной индустрии, отмечая лучшие проекты и идеи. Традиционно в программе премии есть уникальные музыкальные номера. Одним из них и стало исполнение легендарной песни.

песня Большая рыба 2025 Аллилуйя любви
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