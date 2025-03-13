«Аллилуйя любви» — кульминация премии «Большая Рыба 2025»

На сцене премии «Большая Рыба 2025» прозвучала песня «Аллилуйя любви» — одна из самых известных композиций из рок-оперы «Юнона и Авось». Музыку написал композитор Алексей Рыбников, автор стихов — Андрей Вознесенский.

Ролик также можно посмотреть на Rutube и Youtube.

Исполнение композиции стало кульминацией церемонии. «Аллилуйя любви» продолжает оставаться символом сильных чувств и преданности. Так создатели и участники мероприятия подчеркнули, что эмоции и творчество — краеугольный камень креативных индустрий и устремлений профессионального сообщества.

«Большая Рыба» ежегодно собирает представителей рекламной индустрии, отмечая лучшие проекты и идеи. Традиционно в программе премии есть уникальные музыкальные номера. Одним из них и стало исполнение легендарной песни.