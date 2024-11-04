На Ozon стартует предзаказ нового журнала Сергея Минаева ЧТИВО

ЧТИВО — журнал, который погружает читателя в живые события прошлого и настоящего. Главным редактором издания стал Сергей Минаев, в команде проекта — глянцевые журналисты и авторы канала Минаев Live. С 4 ноября журнал доступен для предзаказа эксклюзивно на Ozon.

Первый номер печатного журнала выйдет в начале декабря, его центральная тема звучит как «Шоу должно продолжаться». Редакция задает неудобные вопросы историкам, колумнистам, а также тем, кто делал и продолжает делать главные шоу в истории страны. Среди прочего, авторы ответят на вопросы о том, кто продюсировал гладиаторские бои, чем жили суперзвезды древнегреческого театра, как стал возможным фестиваль «Вудсток» и как концерты Тейлор Свифт меняют экономику городов.

В этом же номере читателей ждет несколько больших интервью: с актером Евгением Цыгановым, который сыграл главную роль в сериале «Первый номер»; с Сергеем Жуковым — звездой 90-х, и сегодня собирающим «Лужники»; с продюсерами Эдуардом Ратниковым и Ильей Бачуриным — о том, как провести международный рок-фестиваль в Советском Союзе и первым привезти в страну Майкла Джексона.

Как только первый номер журнала выйдет, все предзаказы отправятся в пункты выдачи заказов клиентам Ozon. Тираж первого номера составит 40 000 экземпляров. Выпуски будут выходить один раз в два месяца.

Ирина Лихонкина, руководитель направления «Товары для дома и книги» на Ozon: Мы рады эксклюзивно открыть предзаказ журнала ЧТИВО на Ozon. Наши покупатели уже привыкли заказывать книги и журналы у нас на маркетплейсе. Категория периодических изданий на Ozon растет вместе с площадкой — за первое полугодие спрос на журналы и газеты вырос на 71% год к году в денежном выражении. Мы уверены, что наши покупатели особенно оценят познавательные и в то же время легкие ироничные материалы от редакции под руководством Сергея Минаева.