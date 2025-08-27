Sostav.ru

27.08.2025 в 09:00

«Яндекс Лавка» обновила приложение и вынесла на главную страницу рекомендательную ленту

В приложении также появился ИИ-поиск, быстрые ссылки и отдельный раздел «Готовая еда»

1

«Яндекс Лавка» представила обновленное мобильное приложение, где ключевым элементом главного экрана впервые стала лента персонализированных рекомендаций товаров. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе сервиса.

Там уточнили, что главная страница приложения претерпела значительные изменения. Из привычного набора разделов она превратилась в «контент-хаб», где собраны поиск с ИИ-ассистентом, тематические подборки и новости сервиса.

Ниже расположена основная лента рекомендаций, формируемая ML-моделями. Алгоритмы анализируют историю покупок и предпочтения пользователя, а также учитывают данные о похожих на него клиентах.

Например, если клиент часто покупает мармелад, в случае появления новых желейных конфет они будут показаны в ленте. Аналогично любителям пастилы сервис предложит релевантные новинки.

Классические разделы — скидки, новинки, история заказов и избранные товары — остались доступны, но представлены в виде коротких быстрых ссылок.

«Яндекс Лавка» обновила приложение и вынесла на главную страницу рекомендательную ленту «Яндекс Лавка» обновила приложение и вынесла на главную страницу рекомендательную ленту «Яндекс Лавка» обновила приложение и вынесла на главную страницу рекомендательную ленту

В обновленном приложении навигация дополнена таббаром — нижним горизонтальным меню. Через него можно быстро перейти в разделы «Главная», «Каталог», «Готовая еда» и «Корзина». После этого посещаемость каталога выросла на 26%, утверждают в компании. Выделение готовой еды в отдельную кнопку связано с ростом спроса на категорию, которая уже занимает четверть всех продаж сервиса.

Также пользователи могут переключаться между двумя форматами: «Лавкой у дома» с доставкой от 15 минут и «Большой Лавкой» с заказами за 40−60 минут. Последний вариант доступен в Москве и работает через дарксторы с ассортиментом более 10 тыс. позиций.

В корзине перед оплатой система предложит дозаказать товары, которые пользователь часто берет, снижая вероятность забытых покупок. Таким образом, обновление стало ответом на рост ассортимента, увеличившегося более чем в десять раз за шесть лет.

По данным «Лавки», в обновленном приложении пользователи стали на 50% чаще замечать и покупать новые для себя товары. При этом общий объем заказов из рекомендательного блока вырос на 70%.

Яндекс.Лавка
