myTarget запустила мультиформат видеорекламы

Рекламная платформа myTarget запустила для рекламодателей новый формат «Супервидео», который позволяет транслировать объявления на всех площадках Mail.Ru Group и в партнерской рекламной сети.

«Супервидео» объединяет все возможности видеорекламы myTarget, стандартизирует и упрощает работу благодаря автоматической адаптации рекламы под разные форматы размещения. Реклама состоит из ролика и нативного блока, содержащего описание товара или услуги с заголовком, логотип и кнопку с призывом к действию (call to action), например, «Купить».

Яков Пейсахзон, директор отдела продаж myTarget: «Внутри видеорекламы быстрыми темпами растет out-stream и драйвит всю категорию. На фоне этого тренда мы видим запрос со стороны рынка на дополнительные инструменты, которые консолидируют различные видеоформаты. «Супервидео» — это следующий этап развития нашей рекламной платформы и новая возможность для рынка. Мы создали мультиформат, который фактически станет единым окном для видео на всех наших площадках, увеличит охват для рекламодателей и избавит их от беспокойства о задвоении частоты показов».

Новый мультиформат доступен для размещения in-stream, out-stream и in-banner. Реклама in-stream транслируется внутри видеороликов. Out-stream-размещение включает в себя такие форматы, как in-page и in-feed: формат встраивается в контент сайта или нативно размещается на его страницах. In-banner представляет собой видеообъявление в баннере, которое располагается в рекламных блоках площадок.

Рекламодателю нужно только загрузить видео в формате MP4 и ввести необходимую информацию: заголовок, текст объявления и фразу для кнопки призыва к действию. Система автоматически адаптирует рекламу для размещения in-stream, out-stream и in-banner. Рекламодатель полностью контролирует форматы и места размещения, в зависимости от задач рекламной кампании можно включать и отключать форматы и места выхода рекламы в любых комбинациях.

«Супервидео» поддерживает все привычные механизмы контроля и верификации показов, доступные в myTarget: списки запрещенных доменов, независимый аудит видимости и фрода, атрибуцию офлайн-визитов и влияния на продажи (на основе CRM-сегментов и данных Х5 Retail Group).