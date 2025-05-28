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18+
28.05.2025 в 15:50

«Мяу» в эфире: WHISKAS запустил подкаст с советами от кошек

Бренд обращается к представителям зумеров и миллениалов с новым форматом для поддержки владельцев котят

Пока одни готовятся к появлению питомца неделями, владельцы котят чаще действуют по наитию — надеясь, что пушистый малыш сам разберется, как жить. Бренд WHISKAS решил изменить это — и запустил глобальную кампанию, созданную в партнерстве с лондонским агентством AMV BBDO. В ее рамках бренд представил The Purrcast — подкаст о жизни с котенком, в котором советы дают… кошки. Потому что никто лучше не расскажет о том, что хочет пушистик, чем он сам.

Как утверждают в WHISKAS, сейчас 72% котят живут в домах миллениалов и зумеров. Представители этих поколений привыкли искать советы в интернете и ценят, когда информация подается быстро, доступно и с долей иронии. Подкаст стал именно такой формой — он говорит с аудиторией на ее языке и через привычные каналы: соцсети, видеоформаты и аудиоистории, которые можно слушать по дороге домой или играя с питомцем.

Команда WHISKAS провела масштабный анализ запросов от владельцев котят на разных языках — от соцсетей до обращений в поддержку. Информация позволила сформировать базу для тем подкаста: от приучения к лотку до ночных «зумов» и выбора корма. Получился не просто развлекательный контент, а своеобразный «котоворот» полезных советов, которые помогают пройти путь от неуверенного «ой!» до уверенного «мяу!».

Whiskas Кошки подкаст
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