Сервис кикшеринга «МТС Юрент» обновил парк самокатов перед стартом сезона в 2025 году. На улицах городов появятся устройства модели Ninebot S90L с новым дизайном, улучшенным управлением и функцией определения и предотвращения агрессивной езды. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе сервиса.

Обновленная модель самокатов появится в большинстве городов присутствия «МТС Юрент». Она получила улучшенные тормоза с более плавным управлением, герметичные мотор-колеса, переработанную конструкцию заднего крыла, защищающую от брызг и грязи, и усиленные крепления держателя для телефона.

Подножку и колеса на части устройств окрасили в красный цвет. Это делает средство индивидуальной мобильности (СИМ) заметнее для пешеходов и водителей. Доработали дашборды с индикацией медленных и запретных зон, чтобы оповещать о смене скоростного режима.

Самокаты оборудуют поворотными сигналами на заднем и переднем крыле для индикации направления движения. Протестируют систему противодействия агрессивному вождению, которая будет распознавать и предотвращать опасные маневры пользователей (сильное ускорение, резкое торможение, обгон, стойку на одном колесе).

Все самокаты «МТС Юрент» в Москве оснастят крупными индивидуальными номерами на передней, задней и боковой части устройства. Передние и задние номера сделаны из пластика и встроены в конструкцию за счет укрупненного бампера и антивандальных крепежей на рулевой стойке. Боковые номера выполнены из прочной светоотражающей пленки без ламинации. Укрупненные номера легко считываются камерами и упростят выявление нарушителей правил дорожного движения.

Парк самокатов «МТС Юрент» пополнят 15 тыс. устройств модели «Юрент 2.0» (это собственная разработка сервиса). Устройства более устойчивы и комфортны в управлении, имеют улучшенную амортизацию и шины, которые позволяют передвигаться по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами, брусчатке, неровным поверхностям, а также обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокаты «Юрент 2.0» будут в городах, где в силу особенностей дорожной инфраструктуры сложнее передвигаться на других моделях СИМ.