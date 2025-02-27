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27.02.2025 в 12:15

«МТС Юрент» обновил парк самокатов

В устройствах улучшены тормоза и более плавное управление

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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» обновил парк самокатов перед стартом сезона в 2025 году. На улицах городов появятся устройства модели Ninebot S90L с новым дизайном, улучшенным управлением и функцией определения и предотвращения агрессивной езды. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе сервиса.

Обновленная модель самокатов появится в большинстве городов присутствия «МТС Юрент». Она получила улучшенные тормоза с более плавным управлением, герметичные мотор-колеса, переработанную конструкцию заднего крыла, защищающую от брызг и грязи, и усиленные крепления держателя для телефона.

Подножку и колеса на части устройств окрасили в красный цвет. Это делает средство индивидуальной мобильности (СИМ) заметнее для пешеходов и водителей. Доработали дашборды с индикацией медленных и запретных зон, чтобы оповещать о смене скоростного режима.

Самокаты оборудуют поворотными сигналами на заднем и переднем крыле для индикации направления движения. Протестируют систему противодействия агрессивному вождению, которая будет распознавать и предотвращать опасные маневры пользователей (сильное ускорение, резкое торможение, обгон, стойку на одном колесе).

Все самокаты «МТС Юрент» в Москве оснастят крупными индивидуальными номерами на передней, задней и боковой части устройства. Передние и задние номера сделаны из пластика и встроены в конструкцию за счет укрупненного бампера и антивандальных крепежей на рулевой стойке. Боковые номера выполнены из прочной светоотражающей пленки без ламинации. Укрупненные номера легко считываются камерами и упростят выявление нарушителей правил дорожного движения.

Парк самокатов «МТС Юрент» пополнят 15 тыс. устройств модели «Юрент 2.0» (это собственная разработка сервиса). Устройства более устойчивы и комфортны в управлении, имеют улучшенную амортизацию и шины, которые позволяют передвигаться по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами, брусчатке, неровным поверхностям, а также обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокаты «Юрент 2.0» будут в городах, где в силу особенностей дорожной инфраструктуры сложнее передвигаться на других моделях СИМ.

«МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов «МТС Юрент» обновил парк самокатов
самокаты МТС Юрент
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