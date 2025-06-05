«МТС Live» призвал не сидеть дома этим летом

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске московской рекламной кампании в поддержку серии летних концертов под открытым небом на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках».

«МТС Live» продолжает традицию летнего музыкального сезона в Москве: уже второй год подряд проходит серия ежедневных концертов на открытой площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках». В этом году сезон откроется выступлением башкирской группы AY YOLA, признанной одним из музыкальных открытий года.

В центре рекламной кампании — ролик с участием популярного актера Никиты Ефремова и ярким визуальным рядом, который подчеркивает и усиливает атмосферу радости и летнего настроения.

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС: В этой рекламной кампании мы хотели отойти от стандартного сторителлинга и позволили себе поиграть с реальностью, чтобы передать то самое знакомое всем чувство радостного нетерпения, когда все немножко ярче и немного по-другому, ведь на улице лето и солнце, и ты идешь на концерт встречаться с друзьями и наслаждаться музыкой

Мария добавилала, что фактически МТС создал мини-клип в формате рекламного ролика, в котором знакомая окружающая действительность меняется. По ее словам, песня Тоси Чайкиной с повторяющимися словами «Я не хочу сидеть дома» становится основным месседжем кампании и идеально дополняет картину, которую они и хотели создать.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор по маркетинговым коммуникациям: Мария Яковлева

Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Яна Бадер

Менеджер проекта: Анастасия Попова

Менеджер проекта: Александра Беседина

«МТС Live»

Руководитель направления: Андрей Алексеев

Руководитель отдела: Анна Седова

BBDO (агентство)

Hype (продакшен):

Режиссер: Тим Александров

Оператор: Арсен Саркисян