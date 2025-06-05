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18+
05.06.2025 в 15:10

«МТС Live» призвал не сидеть дома этим летом

Лицом рекламной кампании по традиции стал актер Никита Ефремов

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске московской рекламной кампании в поддержку серии летних концертов под открытым небом на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках».

«МТС Live» продолжает традицию летнего музыкального сезона в Москве: уже второй год подряд проходит серия ежедневных концертов на открытой площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках». В этом году сезон откроется выступлением башкирской группы AY YOLA, признанной одним из музыкальных открытий года.

В центре рекламной кампании — ролик с участием популярного актера Никиты Ефремова и ярким визуальным рядом, который подчеркивает и усиливает атмосферу радости и летнего настроения.

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС:

В этой рекламной кампании мы хотели отойти от стандартного сторителлинга и позволили себе поиграть с реальностью, чтобы передать то самое знакомое всем чувство радостного нетерпения, когда все немножко ярче и немного по-другому, ведь на улице лето и солнце, и ты идешь на концерт встречаться с друзьями и наслаждаться музыкой

Мария добавилала, что фактически МТС создал мини-клип в формате рекламного ролика, в котором знакомая окружающая действительность меняется. По ее словам, песня Тоси Чайкиной с повторяющимися словами «Я не хочу сидеть дома» становится основным месседжем кампании и идеально дополняет картину, которую они и хотели создать.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор по маркетинговым коммуникациям: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Яна Бадер
Менеджер проекта: Анастасия Попова
Менеджер проекта: Александра Беседина

«МТС Live»

Руководитель направления: Андрей Алексеев
Руководитель отдела: Анна Седова

BBDO (агентство)

Hype (продакшен):
Режиссер: Тим Александров
Оператор: Арсен Саркисян

Лужники МТС Live МТС Live Лето
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