«Говорит и показывает Урал»: «Восход» снял ролики об операторе связи «Мотив»

Агентство «Восход» и оператор связи «Мотив» создали серию роликов, где продвигают услуги оператора на Урале, в частности, речь идёт о безлимитном доступе в интернет. Манифестом кампании стала фраза: «Мотив: говорит и показывает Урал».

В видео представлен образ жителя региона: брутальный бородатый герой, уралец. Тариф оператора позволяет ему смотреть фильмы ночь напролёт посреди толпы на концерте, и свободно ездить по лесу на мотоцикле «Урал», используя навигатор.

По мнению креаторов, факт уральского происхождения — повод для гордости.

Антон Рожин, креативный директор РА «Восход»: Манифестом и продуктовыми роликами мы начинаем новую главу развития «Мотива». Три года «Мотив» был для «необычно обычных», за это время мы с командой перерыли сотни инсайтов обычных жителей родного края и сняли около полусотни роликов. Мы говорили о быте и колорите уральцев с юмором. Пришло время приосаниться, расправить плечи и гордо рассказать о любви к нашей малой родине: её уникальным людям, знаковым местам и ярким событиям. «Мотив» — это очень личная история. Нам есть, чем гордиться. Нам есть, что рассказать. Говорит и показывает «Восход». Говорит и показывает «Мотив». Говорит и показывает Урал!

Кампания — часть новой коммуникационной стратегии, разработанной «Восходом». В её основу легли результаты фокус-групп, глубинных интервью и количественного исследования целевой аудитории оператора. Команда агентства также обновила логотип и фотостиль бренда.

Андрей Золотарев, коммерческий директор телекоммуникационной группы «Мотив»: «Мотив» — лидер по охвату территории Урала высокоскоростным доступом в сеть интернет, и лучшая сим-карта для путешествий по России. «Мотив» покажет Урал таким, каким его знают только уральцы, по-настоящему любящие свой край: его разнообразную природу, насыщенную культурную жизнь и богатую историю. Кампания является частью новой коммуникационной стратегии, разработанной «Восходом».

Состав творческой группы:

Клиент: «Мотив»

Агентство: «Восход»

Продакшн: Slavuralfilm

Режиссёр: Валерия Травкина

Оператор: Александр Пономарев

Генеральный продюсер: Вячеслав Борисенко