Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.05.2025 в 11:35

Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе интернета

Ограничения вводятся в столице в период подготовки и проведения праздничных мероприятий

1

С 7 по 9 мая в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и сотовой связи. Такие меры будут действовать в период подготовки и проведения в столице праздничных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Меры безопасности вводятся в связи с прибытием на парад Победы 29 мировых лидеров и повышенной угрозой атаки беспилотников.

Так, МТС предупредил, что сегодня в отдельных районах Москвы доступ к мобильному интернету может быть временно ограничен. Компания рекомендовала использовать Wi-Fi — с ним все стабильно.

«Сбер» сообщил, что в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Подмосковье у клиентов могут быть сложности с доступом в приложения банка. В кредитной организации посоветовали пользователям для совершения операций подключиться к Wi-Fi или повторить перевод позднее, пишет «Коммерсанть».

О возможных сложностях с доступом в приложения банка и перебоях в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов сообщили РБК в ВТБ.

В пресс-службе Системы быстрых платежей (СБП) рассказали, что могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

Кроме того, с 7 по 9 мая на некоторых столичных улицах временно ограничат движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

Интернет Банки 9 мая
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.