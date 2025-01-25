Московский застройщик воспользовался образом Трампа в рекламе элитных небоскребов

Московский застройщик выбрал образ нового президента США для рекламы своего элитного квартала. Владелец 68-этажного небоскреба в Нью-Йорке представляет новый жилой комплекс на Ленинградском проспекте.

В рекламном видео Трамп подъезжает к комплексу на «Мерседесе», где его уже встречают парковщики и швейцары. Пританцовывая политик расхаживает по холлу, выполненному в черно-золотых тонах, поднимается на лифте на 36 этаж и там, стоя у окна с бокалом шампанского, любуются видом на вечернюю Москву.

Заканчивается видео слоганом на английском языке: I’m at home («Я дома»).