С любовью, мошенники: россиян предупредили о новых схемах кибераферистов перед 8 Марта

С приближением Международного женского дня мошенники усилили активность, используя праздничную тематику для обмана россиян. Злоумышленники действуют по нескольким схемам: рассылают вредоносные открытки, создают фейковые профили в соцсетях для «знакомств», отправляют ссылки на поддельные сайты распродаж и предлагают получить «бесплатный подарок» от популярных западных брендов, якобы вернувшихся в Россию. Про первые три способа обмана граждан сообщили в ВТБ, про схему с «вернувшимися» брендами агентству «Прайм» рассказал эксперт компании «Первый Бит», руководитель отдела аналитических систем и отчетности Петр Иванов.

Как пояснил эксперт, злоумышленники представляются сотрудниками известных компаний, якобы возобновивших работу в России, и предлагают оформить «бесплатную доставку подарка». Для того чтобы его получить, жертву просят назвать код из СМС, который на самом деле открывает доступ к банковскому приложению или аккаунту на «Госуслугах».

В ВТБ отметили, что одна из популярных схем, используемая аферистами в преддверии 8 Марта, связана с доставкой цветов. Она похожа на «подарочную». Мошенники звонят, сообщая, что получатель должен подтвердить заказ, указав свой адрес и специальный код, который оказывается ключом к банковским данным. Также весьма популярны фишинговые письма с «уникальными промокодами» на скидки, которые ведут на поддельные сайты маркетплейсов. Там пользователи вводят платежные данные, а затем сталкиваются с несанкционированными списаниями.

Еще одна популярная схема обмана — фейковые предложения о знакомствах. Мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные, начинает общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие. Затем у него возникают различные «проблемы», которые требуют срочных затрат. Доверчивые женщины переводят мошеннику деньги.

Эксперты ВТБ отмечают, что праздники — время, когда люди становятся более уязвимыми для манипуляций, поскольку ожидают подарков и сюрпризов. Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать никому коды подтверждения из СМС и не отправлять деньги малознакомым людям, какими бы убедительными ни казались их просьбы. Также важно внимательно проверять информацию о брендах и распродажах, искать отзывы на официальных сайтах и не доверять сообщениям от незнакомцев.