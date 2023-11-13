«Мосгорломбард» открыл магазины подержанных вещей под брендом «Ресейл Маркет»

Столичная сеть ломбардов «Мосгорломбард» запустила магазины подержанных вещей под брендом «Ресейл Маркет». Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.

В торговых точках покупателям предложат невостребованные залоги ломбардов — подержанные меховые и ювелирные изделия, технику. В дальнейшем ассортимент «Ресейл Маркетов» будет расширяться.

Первые точки открылись в торговых галереях гипермаркетов «Ашан» в Марфино и на Пролетарском проспекте. Ещё два магазина до конца этого года появятся в ТЦ «Мега» рядом с «Ашанами», пишет «Коммерсантъ».

«Ресейл Маркеты» будут больше по площади, чем обычные ломбарды. Их разместят в торгцентрах с высоким трафиком. В случае успеха пилотного проекта, «Мосгорломбард» продолжит развивать розничный формат.

В компании отметили, что развивают направление ресейла уже несколько лет. Первоначально подержанные товары покупателям предлагали отделения «Мосгорломбарда». Затем сеть стала использовать для этих целей онлайн-форматы, продавая товары на ресейл-платформах и маркетплейсах. В 2023 году «Мосгорломбард» выделил ресейл в отдельное подразделение.

Сети ломбардов в России активно осваивают рынок продаж заложенных товаров. Например, «Первый ювелирный ломбард» в этом году открыл пять магазинов по продаже техники.

В прошлом году россияне в два раза увеличили покупки в секонд-хендах и комиссионках. Интерес к сегменту стимулирует уход из страны зарубежных брендов и тренд на осознанное потребление.